später lesen Diebstahl aus Tankstelle Spirituosen aus Tankstelle in Bexbach gestohlen Teilen

Twittern







Die Polizei fahndet nach zwei Personen, die mehrere Spirituosen aus einer Tankstelle in der Kleinottweilerstraße in Bexbach gestohlen haben. Der Vorfall ereignete sich bereits am Sonntag, 25. März. Ein Mann und eine Frau betraten nach Angaben der Polizei gegen 22.30 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle. Während die männliche Person vier Bierdosen aus der Kühlung nahm, mit an die Kasse nahm und auch bezahlte, steckte die Frau vier Dosen Wodka und acht Dosen Whisky in eine mitgeführte Tasche. Beim Hinausgehen, schleppte sie die Tasche samt Inhalt an der Kasse vorbei, ohne zu zahlen, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei weiter. Von red