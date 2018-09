später lesen Polizei sucht nach Zeugen Parkendes Auto wurde zerkratzt FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

Von einem bislang noch unbekannten Täter ist in der Nacht von vergangenem Donnerstag, 6., auf Freitag, 7. September, der Lack eines silberfarbenen Pkw zerkratzt worden. Das Auto war in der Rathausstraße in Bexbach abgestellt, teilt die Polzei weiter mit. Von Ulrike Stumm