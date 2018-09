später lesen Existenzgründung Seminar zur „Existenzgründung im Nebenerwerb“ Teilen

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Saarpfalz bietet am Dienstag, 23. Oktober, von 18 bis 21 Uhr ein Abendseminar zum Thema Existenzgründung im Nebenerwerb an. Angesprochen sind Personen, die ihre Selbständigkeit langsam aufbauen und zunächst die Sicherheit einer Festanstellung nicht ganz aufgeben möchten oder auch Interessenten, die eine Selbständigkeit in Teilzeit angehen möchten, zum Beispiel parallel zu einer Familienphase. Von red