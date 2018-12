später lesen Auf dem Aloys-Nesseler-Platz Reifen an Auto platt gestochen FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

Reifenstecher waren in Bexbach unterwegs. Wie die Polizei in Homburg weiter mitteilt, ist am vergangenen Montag, 3. Dezember, der linke hintere Reifen eines grünen Skoda Fabia platt gestochen worden.