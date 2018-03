später lesen Unfallflucht in Bexbach Radfahrer stürzt: Polizei sucht nach Unfallverursacher Teilen

Die Polizei fahndet nach einem Autofahrer, der am vergangenen Donnerstag in Bexbach einen Unfall verursachte und anschließen flächtete. Gegen 21 Uhr kam es an der Kreuzung Friedrichstraße/Paul-Gerhardt-Straße zu dem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem unbekannten schwarzen Pkw. Der Fahrer des Wagens missachtete nach Information der Polizei die Vorfahrt des von rechts kommenden Fahrradfahrers, sodass dieser stark abbremsen musste und hierdurch zu Fall kam. In Folge des Sturzes verletzte sich der Fahrradfahrer leicht. Der Fahrzeugführer des Pkw setzte seine Fahrt im Anschluss fort. Von red