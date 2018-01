später lesen Polizei Polizei befreit festgefahrenen Lkw aus Baustelle FOTO: Patrick Pleul / picture alliance / dpa FOTO: Patrick Pleul / picture alliance / dpa Teilen

Twittern







(red) Am vergangenen Dienstag, 23. Januar, gegen 9.10 Uhr, ereignete sich auf dem Verbindungsweg zwischen der Maxstraße und der Rathausstraße in Bexbach ein Verkehrsunfall. Der Fahrer (38 Jahre alt) eines Sattelzuggespanns beschädigte auf dem Verbindungsweg einen Begrenzungspfosten und setzte seine Fahrt anschließend unerlaubt in Richtung Rathausstraße fort, wobei er unerlaubterweise entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in eine Einbahnstraße einfuhr. Von