später lesen Einbruch Einbrecher stieg in Getränkemarkt in Bexbach ein Teilen

Twittern







Die Polizei fahndet nach einem bislang unbekannten Täter, der in der Nacht zum Dienstag gegen 3.30 Uhr in Bexbach in einen Getränkemarkt eingestiegen ist. Der Einbrecher gelangte in den Markt, nachdem er die gläserne Eingangstür gewaltsam aufgebrochen hatte. Von Peter Neuheisel