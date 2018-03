später lesen Unfallflucht Im Vorbeifahren Auto beschädigt FOTO: Friso Gentsch / dpa FOTO: Friso Gentsch / dpa Teilen

() In Bexbach ist blauer Škoda durch ein vorbeifahrendes Auto beschädigt worden. Dieser war in der Wellesweilerstraße am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 53 geparkt. Passiert sei dies zwischen Sonntag, 23 Uhr, und Montag, 15.40 Uhr. Schäden am Škoda entstanden, wie die Polizei weiter mitteilte, am hinteren Kotflügel sowie am Hinterreifen. Der Unfallverursacher sei anschließend einfach weitergefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, hieß es weiter. Nun werden Zeugen gesucht. red