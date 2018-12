später lesen Schaden von etwa 300 Euro Vandalismus im Stadtpark FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

Von einer Sachbeschädigung im Stadtpark „Grüne Lunge“ in Bexbach berichtet die Polizei Homburg. So sei am vergangenen Samstagabend, 1. Dezember, gegen 18 Uhr ein Hundekotbeutel­spender samt Halterung aus der Verankerung gerissen worden.