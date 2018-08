später lesen Dieb schlägt Seitenscheibe ein Geldbeutel aus verschlossenem Auto gestohlen FOTO: picture-alliance/ gms / Jens_Schierenbeck FOTO: picture-alliance/ gms / Jens_Schierenbeck Teilen

Ein unbekannter Täter hat an einem in der Königsberger Straße in Bexbach geparkten schwarzen BMW mit Berliner Nummernschildern (B) die Seitenscheibe an der Fahrertür eingeschlagen. Aus dem Seitenfach im Wagen stahl er einen Geldbeutel.