Eine 16-Jährige aus Homburg wurde in der Nacht zum Sonntag bei einer Handgreiflichkeit in Bexbach leicht verletzt. Zwischen Mitternacht und 1 Uhr ereignete sich der Vorfall vor einer Gaststätte in der Bahnhofstraße im Bereich des Aloys-Nesseler-Platzes. Von Peter Neuheisel