Keine Verletzten bei Notlandung Frankenholz: Zwei Heißluftballons landen in Wohngebiet

Zwei Heißluftballons mussten gestern Abend in einem Frankenholzer Wohngebiet Not landen. Sie waren gegen 19 Uhr am Kraftwerk in Bexbach gestartet und mussten ihre Reise schon gegen 19.50 Uhr ihre Reise mit einer Notlandung im Wohngebiet am Höcherberg beenden. red