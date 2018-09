später lesen Polizei Alarm wegen Brand in Metallbaufirma FOTO: dpa / Carsten Rehder FOTO: dpa / Carsten Rehder Teilen

(red) Am vergangenen Freitag, 21. September, kam es in der Werkshalle einer Metallbaufirma im Saarpfalz-Park in Bexbach zu einem Brand, bei dem nur geringer Sachschaden entstand. In der Werkshalle gerieten Verpackungsmaterial und vier Reifen in Brand.