Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte in der LudwigstahlerStraße in Limbach konnte festgestellt werden, dass die Familie, die von der Rauchentwicklung betroffen war, das Haus bereits verlassen hatte.

Vor Ort wurde ein technischer Defekt an einem Kaminofen festgestellt. Aus unbekannter Ursache hatte sich das Ofenrohr vom Kamin gelöst, so dass Brandrauch in das Innere der Wohnung dringen konnte. Da die Bewohner über eingeatmeten Brandrauch klagten, wurden sie durch die ebenfalls alarmierten Kräfte des Rettungsdienstes versorgt und zur Sicherheit im Krankenhaus weiter untersucht.

Das noch brennende Brandgut wurde durch die Feuerwehrkräfte aus dem Ofen entfernt. Nach Kontrolle des Wohnzimmers mit Hilfe einer Wärmebildkamera und Belüftung der Wohnung durch Einsatz eines Lüfters, waren die Maßnahmen der Feuerwehr nach etwa 30 Minuten beendet.

In diesem Zusammenhang weist die Feuerwehr Kirkel auf die Wichtigkeit und die im Saarland seit 2017 gültige generelle Rauchmelderpflicht hin. Gemäß der Landesbauordnung Saarland müssen alle Kinderzimmer und Schlafräume, sowie Flure, die als Rettungswege von Aufenthaltsräumen führen mit jeweils zumindest einem Rauchmelder ausgestattet werden.