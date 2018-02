Am Sonntag, 11. März, findet in der Unterkirche ein Fastenessen statt. Es werden verschiedene Suppen angeboten. Am Beginn steht ein Wortgottesdienst um 10 Uhr in der Kirche Maria Geburt in Höchen. Die Kollekte des Gottesdienstes und der Erlös des Fastenessens sind für die anstehenden Renovierungsarbeiten bestimmt, hieß es in einer Mitteilung weiter.