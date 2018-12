später lesen Einbrecher unterwegs Einbrecher ließen Wertgegenstände mitgehen Teilen

Twittern







In der Nacht zum Donnerstag wurde in ein Café in der Wellesweilerstraße in Bexbach eingebrochen. Im Zeitraum von Mittwoch, 19 Uhr, bis Donnerstag, 3.45 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter laut Polizei ins Innere, indem der das rückwärtige Küchenfenster des Cafés mit mehreren Ansätzen aufhebelte. Von Peter Neuheisel