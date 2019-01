Danach brach er die Balkontür auf und kam so in die Wohnung. Er entwendete Bargeld und flüchtete in unbekannte Richtung.

Im gleichen Tatzeitraum wurde in ein Zweifamilienhaus in der Straße „Buchenhain“ eingebrochen. In diesem Fall wurde ein Küchenfenster aufgehebelt. Aus der Wohnung wurde unter anderem Schmuck entwendet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Homburg unter Telefon (0 68 41) 10 60 in Verbindung zu setzen.