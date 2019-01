Ereignet habe sich der Vorfall zwischen Montag, 7. Januar, 23.30 Uhr, und Dienstag, 8. Januar, 8 Uhr.

Täterhinweise an die Polizeiinspektion in Homburg unter Telefon (0 68 41) 10 60) oder auch an den Polizeiposten in Bexbach unter Telefon (0 68 26) 9 20 70.