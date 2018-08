später lesen Diebstahl Bargeld aus geparktem Auto gestohlen Teilen

Twittern







Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwoch zwischen 11 und 15.10 Uhr in der Uhlandstraße in Bexbach Bargeld aus einem VW Golf Cabrio (Homburger Kennzeichen) gestohlen. Laut Polizei griff der Täter durch eine defekte Scheibe an der Beifahrerseite ins Auto.