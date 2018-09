später lesen Polizei Diebstahl auf dem Real-Parkplatz FOTO: picture alliance / dpa / Patrick Pleul FOTO: picture alliance / dpa / Patrick Pleul Teilen

Am Montag, 17. September, ereignete sich um 8.20 Uhr auf dem Parkplatz des Real-Markts in der Poststraße in Bexbach ein Diebstahl zum Nachteil einer 73-jährigen Frau. Die Frau wurde beim Beladen ihres Pkw (roter Peugeot, HOM-Kennzeichen) in ein Gespräch verwickelt und von einem der Täter unter einem Vorwand vom Pkw weggelockt.