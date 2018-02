später lesen Raser landete in Bexbach an Treppe BMW landete nach Abflug an Treppe eines Hauses Teilen

Die Polizei sucht nach Zeugen eines außergewöhnlichen Verkehrsunfall in Bexbach. Am frühen Samstagmorgen gegen 3 Uhr raste der Fahrer mit seinem dunkelgrünen BMW mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch die Obere Hochstraße in Richtung Frankenholz. In der leichten Rechtskurve im Einmündungsbereich Jägerberg verlor der Mann nach Angaben der Polizei die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte zunächst mit der Steintreppe eines Anwesens und schleuderte zurück auf den gegenüberliegenden Gehweg, wo er gegen eine Hausfassade prallte. Unmittelbar nach dem Unfall stieg der Fahrer in eine nachfolgende dunkle BMW- Limousine ein und hat sich, ohne sich um den Schaden oder sein Fahrzeug zu kümmern, von der Unfallstelle in Richtung Frankenholz entfernt. Von Peter Neuheisel