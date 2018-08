Autoknacker in Bexbach unterwegs

Trotz etlicher Versuche, sei es den bislang noch unbekannten Tätern allerdings nicht gelungen, die Scheibe zu zertrümmern, teilte die Polizei weiter mit. Offensichtlich machten sie sich an dieser Stelle auch an anderen Fahrzeugen zu schaffen, worauf an einem die Alarmanlage ausgelöst wurde. Dadurch sei eine Anwohnerin geweckt worden. Als diese die Täter ansprach, flüchteten diese. Laut der Zeugin soll es sich um zwei jüngere Männer gehandelt haben.

Zwischen 4 und 5 Uhr wurde dann in der Wellesweilerstraße in Bexbach an einem Mercedes-Transporter die Seitenscheibe der Beifahrertür eingeschlagen, worauf dort die Alarmanlage auslöste. Aus dem Fahrzeuginnneren wurde laut Angaben der Polizei ein Geldbeutel samt Inhalt entwendet.

Ein möglicher Zusammenhang mit der Tat in der Lessingstraße sei anzunehmen, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg in Verbindung zu setzen unter Tel. (0 68 41) 10 60.