später lesen Autounfall Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab Teilen

Twittern







Glück im Unglück hatte ein 68-jähriger Autofahrer aus Homburg am Samstag gegen 17.20 Uhr in einer Linkskurve auf der Landstraße L 118 zwischen Erbach und Reiskirchen. Nach Polizeiangaben habe der Mann aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei von der Straße abgekommen und in einem Graben gelandet.