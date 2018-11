später lesen SEnioren Advents-Café im Krea(k)tiv-Treffpunkt Teilen

Am Dienstag, 11. Dezember, lädt das Amt für Jugend, Senioren und Soziales im „Krea(k)tiv, Treffpunkt für Alt und Jung“ in der Hohenburgschule ab 15 Uhr zu einem Advents-Café ein. Die Gruppe „Freude am Singen“ unter Leitung von Ernst Hilsenbeck gestaltet den Nachmittag mit weihnachtlichen Liedern und Weisen. Von red