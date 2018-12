später lesen Arbeitsagentur Agentur: Sprechstunde für Berufs-Rückkehrer Teilen

Die Arbeitsagentur in Homburg bietet am Montag, 21. Januar, eine Sprechstunde für Wiedereinstiegsinteressierte an. Die Beratungen finden vormittags im Zimmer 315, Talstraße 57b, statt. Um eine Terminvereinbarung bis zum 14. Januar wird gebeten. Von red