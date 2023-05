Kindesmissbrauch am Uniklinikum Homburg? Mutter kämpft seit elf Jahren um Antworten: „Wurde meine Tochter im OP missbraucht?“

Darleen will endlich Antworten. „Warum hat meine sechsjährige Tochter nach einer Mandel-Operation am Uniklinikum des Saarlandes in Homburg (UKS) eine blutige Wunde im Intimbereich? Was ist im OP der HNO-Klinik vorgefallen? Wie wurde meine Tochter verletzt? Wurde sie missbraucht?“