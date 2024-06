Neue Fortbildung gegen Fachkräftemangel An der Uniklinik sollen jetzt Schauspieler die Kinderkrankenpfleger fit machen

Der Fachkräftemangel in der Pflege stellt alle Krankenhäuser vor große Probleme. Betroffen ist auch die Universitäts-Kinderklinik in Homburg. Um mehr Pflegepersonal für seine Kinderklinik zu gewinnen, bietet das Universitätsklinikum des Saarlandes jetzt eine spezielle Weiterbildung an. Überleitungsfortbildung „PädCare+“ nennt sich der zehntägige Kurs, der sich an alle Absolventen von Pflegeschulen richtet, die künftig in der Homburger Kinderklinik arbeiten wollen.