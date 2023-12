Regionalbahn ab Saarbrücken betroffen Krankenstand von 20 Prozent bei DB Regio – Kurzfristige Ausfälle ab morgen

Von Kaiserslautern aus in Richtung Kusel verkehren bis einschließlich zur Abfahrt um 13.06 Uhr alle Züge. Anschließend wird das Angebot auf die Abfahrten um 14.40 Uhr, 16.40 und 18.40 Uhr reduziert werden. Am Abend gibt es mit planmäßigen Umsteigen in Landstuhl nochmals eine Fahrmöglichkeit um 21.03 Uhr mit Ankunft in Kusel um 22.06 Uhr.