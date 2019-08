Finanzaffäre um den Landessportverband : Hohe Geldauflagen im LSVS-Skandal

Saarbrücken In der Finanzaffäre um den Landessportverband hat das frühere Präsidium hohe Zahlungen an die Staatskasse akzeptiert. Das erklärte Oberstaatsanwalt Eckhard Uthe am Dienstag. Ex-Präsident Klaus Meiser (CDU) und sieben weitere Funktionäre sollen insgesamt 360 000 Euro entrichten. Im Gegenzug will die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen wegen Haushaltsuntreue einstellen.