Neue Analyse Höchststand bei Arzneimittelverbrauch – so viel geben die Saarländer für Arznei aus

Die gesetzlichen Krankenkassen im Saarland werden in diesem Jahr zusammen geschätzt rund 605 Millionen Euro allein für Medikamente ausgeben. „Die Arzneimittelausgaben in der Gesetzlichen Krankenversicherung steigen seit Jahren. Das liegt zum einen an der wachsenden Anzahl an verordneten Medikamenten, zum Großteil aber an neuen patentgeschützten Arzneimitteln“, erläutert Groh.