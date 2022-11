Romantik, Action und ganz viel Liebe : Hochzeitstag im Saarland: Tipps für eine Jubiläumsfeier mit Gefühl

Sonnenuntergang am Itzenplitzer Weiher. Foto: Schascha Bodewig/Sascha Bodewig

Ihr Hochzeitstag steht bevor und Sie brauchen Hilfe bei der Planung? Mithilfe dieser Auswahl an Tipps und Aktivitäten finden Sie das richtige Programm für Ihren Hochzeitstag im Saarland.

Wer noch auf der Suche nach dem richtigen Ausflug für den bevorstehenden Hochzeitstag oder ein besonderes Date ist, sollte hier fündig werden. Egal, ob Action und Abenteuer oder Wellness und Ruhe, das Saarland hat viele Aktivitäten zu bieten. Hier erfahren Sie, was Sie von den einzelnen Aktivitäten erwarten können – inklusive Tipp der Redaktion für eine schöne gemeinsame Zeit.

Gemeinsame Auszeit in der Natur im Glamping Resort

Im Glamping Resort im Biosphärenreservat Bliesgau verbringen Sie eine Nacht auf einem der beliebtesten Campingplätze im Saarland. An der deutsch-französischen Grenze gelegen, können Sie Ihren Hochzeitstag inmitten der Natur genießen. Zur Auswahl stehen etwa das Naturhotelzimmer namens „Waldgarten“ oder „Sonnengarten“.

Die gemütlichen Naturhotelzimmer sind mit Betten und Badezimmern ausgestattet. Bettwäsche sowie Handtücher sind ebenfalls vorhanden. In der Küche Ihrer Unterkunft können Sie an Ihrem besonderen Tag gemeinsam kochen. Auch ein gemütlicher Filmabend wird durch das kostenlose WLAN und einen Fernseher möglich gemacht. Ihren Hochzeitstag können Sie hier ab 109 Euro für zwei Personen pro Tag verbringen.

Durch die direkte Nähe zur Stadt Saarbrücken ergeben sich unterschiedliche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Dazu gehören etwa sportlichen Aktivitäten wie Wanderungen, Fahrradtouren, Adventure-Golf oder Eislaufen auf der ganzjährig geöffneten Schlittschuhbahn. Gemeinsam entspannen lässt es sich in der Saarland Therme oder bei einem Essen im Restaurant „Bliesgau Scheune“.

Informationen: Zum Bergwald 6, 66271 Kleinblittersdorf, Tel. 0681 9327 1800, Glamping Resorts. Bei Buchung einer Unterkunft im Glamping Resort dürfen Besucher den ÖPNV gratis nutzen.

Nervenkitzel am Hochzeitstag: Gemeinsam gegen die Zeit im Escape-Room

Bei diesem Tipp handelt es sich um eine eher ungewöhnliche Aktivität für den Hochzeitstag. Doch im Escape-Room lassen sich Teamwork und Geduld bestens unter Beweis stellen. Wie viel gemeinsame Zeit Sie in den gruseligen Räumen verbringen, hängt dabei von Ihnen ab. Aber Vorsicht: Die Rätsel müssen innerhalb von maximal einer Stunde gelöst sein. Adrenalin und Nervenkitzel sind hier garantiert.

Wer sich für einen der Krimi-Rooms entscheidet, hat die Wahl zwischen „Breakout“ und „Emergency Call“. Im „Breakout“-Rätsel ist es ihr Ziel, innerhalb der vorgegebenen Zeit aus einer Zelle auszubrechen, ihre Unschuld zu beweisen und den wahren Täter zu ermitteln. Der Fall „Emergency Call“ erfordert gemeinsame Detektivarbeit. Nachdem mehrere, verdächtige Notrufe bei der Polizei eingegangen sind, beginnt diese zu ermitteln. Um den Fall zu lösen, gehen Sie auf Spurensuche in der Wohnung des Verdächtigen.

Im „Haunted House“ kommen Horror-Fans auf ihre Kosten. Als auch der letzte Bewohner einer Villa verstirbt, müssen Sie dem Bürgermeister der Stadt helfen, den Fluch zu bekämpfen. Nur gemeinsam können Sie die übrigen Bewohner vor ihrem Schicksal bewahren. Ein etwas anderer Hochzeitstag ist im Escape-Room bei zwei Personen ab 66 Euro möglich.

Informationen: Dudweiler Landstraße 151, 66123 Saarbrücken

Sport und Action im Kletterhafern Merzig

Nicht auf Wolke sieben, aber trotzdem hoch hinausgeht es in Europas größtem frei stehenden Kletterpark in Merzig. Insgesamt zehn verschiedene Parcours sowie Seilbahnen, ein freier Fall und Base Jumps warten darauf, bestritten zu werden. Mit Blick auf die Saar können Sie sich hier gemeinsam Herausforderungen und spannenden Parcours stellen, die einen Hochzeitstag besonders werden lassen. Für einen Ausflug in den Kletterhafen sollten etwa dreieinhalb Stunden Kletterzeit eingeplant werden.

Öffnungszeiten: Im April, Mai und Oktober von Donnerstag bis Sonntag in der Zeit von 12 bis 18 Uhr. Von Juni bis September hat der Kletterhafen mittwochs bis freitags von 12 bis 19 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Informationen: Saarwiesenring 14, 66663 Merzig, Tel. 0152 2214 9242

Hoch hinaus im Kletterhafen Merzig. Foto: Thomas Reinhardt

Tipp für einen Hochzeitstag mit romantischem Picknick am Wasser

Ein Picknick gehört nicht zu den außergewöhnlichen Aktivitäten für einen Hochzeitstag und kann den Tag dennoch zu etwas Besonderem machen. Im Saarland finden sich viele Plätze, die sich für ein Picknick in der Natur eignen. Um Ihnen die Suche nach einem romantischen Ort zu erleichtern, hat die SZ einen Tipp für einen schönen Platz am Wasser: der Itzenplitzer Weiher.

Dieser befindet sich in einem Naherholungsgebiet in der Nähe der Grube Itzenplitz im Ortsteil Heiligenwald in Schiffweiler. Mit einem Picknick-Korb ausgerüstet, können Sie sich auf einen schönen Ausflug in die Natur freuen - mit direktem Blick auf das Wasser. Mit einer Decke auf der dortigen Liegewiese und ein paar Snacks wird ein Hochzeitstag in dieser Kulisse zu einer echten Möglichkeit, die Seele baumeln zu lassen.

Der Itzenplitzer Weiher hat zudem ein Highlight zu bieten, das einen Sonnenuntergang noch malerischer werden lässt. Direkt am Weiher steht ein schönes, kleines Pumpenhaus, das auch zu einem Hintergrund für gemeinsame Erinnerungsfotos an Ihrem Hochzeitstag werden könnte. Der Itzenplitzer Weiher ist von einem Wanderwegnetz umgeben und in einen Nordic-Walking-Park eingebettet, sodass einem Spaziergang vor oder nach dem Picknick nichts im Wege steht.

Informationen: Zu finden ist der Weiher am Bergwerk Reden in 66578 Schiffweiler.

Das Pumpenhäuschen am Itzenplitzer Weiher. Foto: Heike Jungmann

Rundum Paket an der Saar: Restaurant, romantischer Sonnenuntergang an der Saarschleife und Wellness

In „Buchnas Landhotel Saarschleife“ finden Sie alles, was es für einen gelungenen Hochzeitstag braucht. Ob Sie sich für einen Besuch im Restaurant, einen entspannten Tag im dortigen Wellnessbereich entscheiden oder einen Ausflug mit Übernachtung im Landhotel machen, ist Ihnen überlassen.

Das Restaurant im Landhotel wurde mit dem Grünen Michelin-Stern und damit für Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Nach einem leckeren Abendessen im gemütlichen Restaurant können Paare sich etwa den Sonnenuntergang mit Blick auf die nahegelegene Saarschleife anschauen und den Abend ausklingen lassen.

Im Landhotel befindet sich jedoch nicht nur ein gutes Restaurant, sondern auch ein Spa- und Wellnessbereich. Ein Tag im Wellnessbereich ist unabhängig von einer Übernachtung im Hotel möglich. Ein Geheimtipp für noch mehr Romantik und Entspannung: Mit dem „Privat Spa“ Angebot, können Sie als Paar den Spa-Bereich ab 19 Euro für sich allein nutzen und somit Ruhe und Zweisamkeit genießen.

Informationen: Cloefstraße 44, 66693 Orscholz, Tel. 06865 1790

Hochzeitstag auf dem Wasser: Auf dem Schiff durch die Saarschleife

Die Saarschleife ist das wohl bekannteste Ausflugsziel im Saarland und wurde vermutlich von den meisten bereits vom Aussichtspunkt aus bestaunt. Mit einer Schiffsfahrt auf der Saar können Sie die Saarschleife aus anderer Perspektive entdecken – gemeinsam an Ihrem Hochzeitstag.

Zur Auswahl stehen eine Tagesfahrt oder eine Saarschleifen-Rundfahrt. Die Tagesfahrt startet in Mettlach und enthält einen dreistündigen Aufenthalt in der schönen Stadt Saarburg. Anschließend geht es wieder zurück nach Mettlach. Die Mitfahrt ist für 28 Euro pro Person möglich, für eine einfache Fahrt zahlen Sie 17 Euro. Hier können Sie den Aufenthalt für einen Spaziergang durch die Stadt, ein leckeres Essen im Restaurant oder weitere Aktivitäten nutzen.

Auch die Saarschleifen-Rundfahrt beginnt in Mettlach. Hier geht es durch die Saarschleife bis nach Dreisbach und zurück. Die Dauer der Schifffahrt beträgt etwa eineinhalb Stunden, inklusive Schleusung. Während der Fahrt können Sie regionale Weine, Kalt- und Warmgetränke sowie Snacks bestellen. Gegen Aufpreis ist es möglich, mit einem Frühstück auf dem Schiff in den Hochzeitstag zu starten. Die Rundfahrt kostet 15 Euro pro Person.

Informationen: Abfahrt ist an der Anlegestelle in der Saaruferstraße in 66693 Mettlach, Tickets können online gebucht werden.

Ruhe und Entspannung in der Saarland Therme

Bei einem Besuch in der Saarland Therme lassen sich Schwimmbad, Sauna, Spa und ein leckeres Essen nach Belieben vereinen. So können Sie Ihren Hochzeitstag in der Therme unter anderem im Innenbecken, warmen Vitalbecken mit Massagedüsen, Dampf- und Solebad oder im Schwimmbecken im Außenbereich verbringen.

Auch im Sauna- und Spa-Bereich haben Sie unterschiedliche Möglichkeiten, gemeinsam Zeit zu verbringen. Hier können Sie sich zwischen neun Saunen und mehreren Massagen entscheiden. Um gestärkt in den Tag zu startet, können Sie den Tag mit einem Frühstück zwischen 9.30 und 11.30 Uhr beginnen. Für einen perfekten Abschluss bietet sich das dortige Restaurant an, dessen Gerichte von der nordafrikanischen Küche inspiriert sind.

Eintrittspreise: Ein Tagesaufenthalt kostet unter der Woche 30 Euro, inklusive Sauna 35 Euro. Am Wochenende kommt ein Aufpreis von 2,50 Euro hinzu.

Öffnungszeiten: An den Tagen von Montag bis Donnerstag sowie sonntags ist die Therme von 9 bis 24 Uhr geöffnet. Freitags öffnet die Therme um 9 Uhr und schließt um 1 Uhr, am Samstag ist eine Stunde länger geöffnet.

Informationen: Zum Bergwald 1, 66271 Kleinblittersdorf

Orientalische Nächte in der Saarland Therme. Foto: Saarland Therme

Am Hochzeitstag gemeinsam etwas Neues lernen: Kochkurs in der Alten Abtei in Mettlach

Eine weitere Aktivität für Ihren Hochzeitstag ist ein Kochkurs, bei dem Sie gemeinsam etwas Neues lernen und am Ende mit einem leckeren Essen belohnt werden. „La Cuisine“ von Villeroy und Boch befindet sich im eindrucksvollen Gewölbekeller der Alten Abtei in Mettlach.

Gemeinsam mit einem Profi erproben Sie leckere Menüs. Außerdem bekommen Sie Tipps und Tricks an die Hand, die Ihnen bei zukünftigen Kochabenden die Zubereitung und das Anrichten erleichtern. Zur Wahl stehen drei Kurse: „Wild auf Wild“ für Fleischliebhaber, „Appetit auf Meer“ oder „Veganer Hochgenuss“ für diejenigen, die auf tierische Produkte verzichten möchten. Die Teilnahme an einem der Kochkurse ist ab 109 Euro pro Person möglich.

Informationen: Zugang über "Infozentrum Bad & Wellness" (Ecke Bahnhofstraße), Saaruferstraße 1-3, Alte Abtei 66693 Mettlach.

Tipp der Redaktion: Eine Reise in die Vergangenheit

Alle Aktivitäten für einen gelungenen Hochzeitstag haben etwas gemeinsam: Sie verbringen an Ihrem besonderen Tag Zeit zu zweit. Wie Sie diese für sich perfekt nutzen, muss jedes Paar für sich entscheiden. Um einen Hochzeitstag unvergesslich zu machen, ist dennoch nicht viel nötig.

So könnten Sie Ihren Hochzeitstag auch mit einer Reise in die Vergangenheit verbringen. Denken Sie hierfür an die wichtigsten und schönsten Momente in Ihrer Beziehung. Wo haben Sie sich kennengelernt und zum ersten Mal getroffen? Wo haben Sie Ihren Antrag erlebt und sich das Ja-Wort gegeben? Welche Orte haben Sie schon lange nicht mehr besucht, obwohl Sie gerne gemeinsam dort waren?