Alle Infos und Tipps : Hochzeit im Saarland feiern: Die schönsten Orte 2022

Am Hochzeitstag: Ein junges Brautpaar sieht sich während der Trauung im Standesamt an. Foto: dpa/Patrick Pleul

Saarbrücken Welche Locations für Hochzeitsfeiern sind im Saarland besonders beliebt? Welche Orte eignen sich am besten für Hochzeitsfotos? Und welche saarländischen Standesämter sind besonders schön? Alle Infos und Tipps rund um die perfekte Hochzeit 2022.

Eine Hochzeitsfeier mit Seeblick, eine Trauung im Wald oder ein Hochzeitsshooting mit Schlosskulisse? Das Saarland gehört zwar zu den kleinsten Bundesländern Deutschlands, doch wenn es um die richtige Location für die Hochzeit geht, hat es einige besondere Plätze zu bieten.

Das Hochzeitsportal www.hochzeit-location.info gehört mit mehr als 2 700 gelisteten Locations zu den umfangreichsten Suchportalen im Bereich der Hochzeitslocations. Die gefragtesten Trauorte in Deutschland und den Bundesländern werden auf dieser Webseite mit Awards geehrt. Die Auswertung basiert auf über drei Millionen Seitenaufrufen im zurückliegenden Jahr.

Obwohl die Pandemie vielen Paaren einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, haben sich die Zugriffe auf die Seite seit Mai 2021 vervielfacht, teilt der Betreiber der Seite, Bernhard Fichtenbauer, mit. „Viele Heiratswillige möchten ihre Hochzeit so schnell wie möglich feiern und interessieren sich für besonders kurzfristige Termine“, so Fichtenbauer. Auffällig sei auch, dass 2021 viele Verlobungsfeiern und Taufen in deutlich größerem Rahmen gefeiert wurden, als die Jahre davor. „Auch für 2022 ist mit einem großen Hochzeitsboom zu rechnen“, ist sich der Hochzeitsexperte sicher.

Die beliebtesten Hochzeitslocations 2022 im Saarland

Wer seine Hochzeit im schönen Saarland feiern möchte, dem stehen einige Möglichkeiten offen. Ob Hotel, eine rustikale Scheune oder ein märchenhafter Festsaal - hier die Top 5 Hochzeitslocations:

Parkhotel Weiskirchen (Merzig-Wadern) Weinscheune (Schmelz, Saarlouis) Hofhaus (Saarlouis) Stormwind (Ensdorf, Saarlouis) Festsaal „Zum Hirsch“ (Saarbrücken)

Das sind die beliebtesten Hochzeitslocations in Rheinland-Pfalz

Auch das benachbarte Bundesland Rheinland-Pfalz bietet zahlreiche Hochzeitslocations für Brautpaare. Ein Überblick der Favoriten:

Gut Rehbach (Haßloch) Villa im Paradies (Deidesheim) Weingut Hahn (Hochborn) Stromburg (Stromberg) Hotel Schloss Edesheim (Edesheim)

Das sind die beliebtesten Hochzeitslocations in Deutschland

Mit Blick auf den See, in einer Villa oder ganz klassisch in einem Hotel - das sind die fünf beliebtesten Locations in Deutschland:

Extrafein-Witten (Nordrhein-Westfalen) Der Sonnenhof (Baden-Württemberg) Gut Rehbach (Rheinland-Pflanz) Seeblick Bochum (Nordrehin-Westfalen) Villa im Paradies (Rheinland-Pfalz)

Heiraten am See im Saarland - die schönsten Locations

Insbesondere im Frühjahr und den Sommermonaten bietet eine Hochzeit am See bezaubernde Momente. Eine Feier direkt am Wasser - der Traum vieler Brautpaare. Auch im Saarland gibt es einige Möglichkeiten am See zu feiern. Diese saarländischen Hochzeitslocations sind nahe am Wasser gebaut:

Luft und Liebe Seegarten (Losheim) Peters Hotel und Spa am See (Homburg/ Jägersburg) Seezeit Lodge Hotel und Spa (Bostalsee)

Hochzeit im Wald feiern - schöne Hochzeitslocations in Waldnähe

Eine Trauung unter freiem Himmel - immer mehr Brautpaare entscheiden sich für eine Hochzeit im Wald oder auf dem freiem Feld. Auch im Saarland ist diese Art von Hochzeitsfeier möglich. Hier ein Überblick saarländischer Locations direkt in der Natur:

Grunders Wald und Wiesenhochzeit (Neunkirchen) Waldhochzeit Ettental (St. Ingbert/ Saar) Romantik Hotel Landhaus Bärenmühle Forsthaus Neuhaus (Saarbrücken) Parkhotel Weiskirchen (Weiskirchen)

Eventhochzeit im Saarland

Ob rustikal, modern, historisch angehaucht oder themenbezogen. Jede Hochzeit ist individuell. Für ganz besondere Events ist hier ein Überblick der bekanntesten saarländischen Eventlocations:

Grunder‘s Hofgut Menschenhaus (Neunkirchen) Eventslocation Luminanz (Saarbrücken) Gut Wiesenhof (Merzig) Bel Étage (Saarbrücken) Schloss Saareck (Mettlach)

Lesen Sie auch Bild des Monats im Januar : Die Braut zum Knuddeln überzeugte die Jury

Die günstigsten Hochzeitslocations im Saarland

Eine kleinere Gästeliste, Heiraten außerhalb der Hochzeits-Hochsaison oder ein gebrauchtes Hochzeitskleid: Es gibt viele Möglichkeiten bei den Hochzeitsvorbereitungen Kosten zu sparen. Die günstigsten saarländischen Hochzeitslocations für eine stilvolle Hochzeit, die den Geldbeutel schont, gibt es hier im Überblick:

Dad‘s Garage (St. Ingbert) Hotel Haus Krone (Bexbach) Angel‘s - das Hotel am Fruchtmarkt (St. Wendel)

Die besten Hochzeitsfotografen aus dem Saarland

Um den besonderen Tag auch für die Nachwelt festhalten zu können, ist es sinnvoll, sich einen Hochzeitsfotografen oder eine Hochzeitsfotografin zu engagieren. Eine Liste der bekanntesten Fotografen aus dem Saarland wurde auf der Webseite mywed.com zusammengestellt:

Lukas Wawotschni (Saarbrücken) Annika Meissner (Saarbrücken) Sofia Ruff (Homburg) Sebastian Braun (Merzig) Salvatore Tabone (Kusel)

Hochzeitsfotos im Saarland: die schönsten Locations für Hochzeitsshootings

Der Hochzeitstag ist einer der wichtigsten Tage im Leben vieler Menschen. Um dieses wichtige Ereignis festzuhalten, braucht es die richtige Kulisse. Die schönsten Orte für ein Fotoshooting im Überblick:

Die kleine Saarschleife (Saarwellingen) Bostalsee (Nohfelden) Das Wortsegel (Tholey) Völklinger Hütte (Völklingen) Schlossplatz (Saarbrücken)

Die schönsten Standesämter 2022 im Saarland

Die Völklinger Hütte beleuchtet in der Abenddämmerung Foto: dpa/Oliver Dietze

Rustikal, schlicht, modern, klein oder groß - die Standesämter im Saarland könnten nicht unterschiedlicher sein. Auf dieser Liste ist für jeden etwas dabei:

Standesamt Völklingen: Dieses Standesamt bietet zur Trauung das historische Alte Rathaus an. Die Zeremonie kann im großen Festsaal mit bis zu 40 Sitzplätzen stattfinden oder im historischen Trauzimmer für eine Trauung im kleineren Kreis. Standesamt Saarlouis: Hier kann zwischen drei Optionen gewählt werden: Die standesamtliche Trauung im Festsaal oder eine kleine Zeremonie auf der Vaubaninsel oder im Gobelinsaal. Standesamt Dillingen/ Saar: Im historischen Sitzungssaal im Alten Rathaus mit anschließendem Fotoshooting im angrenzendem Stadtpark. Standesamt Mettlach: Hier bestehlt die Wahl zwischen dem Trauzimmer im Rathaus für kleinere Gesellschaften oder im romantischen Kaminzimmer von Schloss Ziegelberg. Standesamt Ottweiler: In der ehemaligen Residenzstadt bietet sich der Sitzungssaal im Witwenpalais oder der Gewölbekeller der evangelischen Kirche an. [Link auf https://www.heiraten-saarland.de/thema/standesaemter/]

(bel)