Experte vergibt Awards : Das sind die fünf beliebtesten Locations für Hochzeitsfeiern im Saarland

Welche Locations für Hochzeitfeiern sind im Saarland besonders beliebt? Eines der umfangreichsten Suchportal Deutschlands klärt jetzt auf. Drei der besten fünf Locations fallen dabei auf einen Landkreis.

Das Hochzeitsportal www.hochzeits-location.info , das mit mehr als 2700 gelisteten Locations zu den umfangreichsten Suchportalen im Bereich der Hochzeit-Locations gehört, hat jetzt Awards für die gefragtesten Locations in Deutschland und den Bundesländern verteilt. Die Auswertung basiert auf über drei Millionen Seitenaufrufen im zurückliegenden Jahr.

Obwohl die Pandemie vielen Paaren einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, haben sich die Zugriffe auf die Seite seit Mai vervielfacht, teilt der Betreiber der Seite, Bernhard Fichtenbauer, mit. „Viele Heiratswillige möchten ihre Hochzeit so schnell wie möglich feiern und interessieren sich für besonders kurzfristige Termine“, so Fichtenbauer. Auffällig sei auch, dass 2021 viele Verlobungsfeiern und Taufen in deutlich größerem Rahmen gefeiert werden, als die Jahre davor. „Auch für 2022 ist mit einem großen Hochzeitsboom zu rechnen“, ist sich der Hochzeitsexperte sicher.