„Hochzeit auf den ersten Blick“ Überraschende Wendung bei Yasemin und Jochen – ein gemeinsamer Drink verändert alles

Für Jochen und Yasemin bricht der letzte Abend auf Bali an. Die vergangenen Tage im Paradies hatten mehr Tiefen als Höhen und nicht nur einmal stand die Frage im Raum, ob das Experiment scheitern wird. Als Yasemin am vorletzten Abend schließlich aus dem gemeinsamen Zimmer auszieht, scheint es ganz so, als sei dies das Ende der kurzen Ehe.