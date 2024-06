Bauarbeiten laufen noch Noch immer gibt es Probleme im Saarland nach dem Hochwasser – viele Straßen gesperrt

Den nach wie vor kommt es an mehreren Stellen in der Region zu Umwegen. Längst nicht überall sind die Schäden beseitigt. Das geht aus Informationen des Staatsunternehmens hervor. Die Wucht der Wassermassen soll nach LfS-Angaben mehrere Dutzend Bundes- und Landstraßen in Mitleidenschaft gezogen haben, für deren baulichen Zustand der Betrieb die Verantwortung trägt.