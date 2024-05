Spendenkonten Welle der Solidarität im Saarland nach Hochwasser – so können Sie helfen

Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) zahle ebenfalls Nothilfen an Betroffene aus, bestätigt die stellvertretende Landesvorsitzende des Saarlandes, Sabine Schreiner. Spenden würden auf dem allgemeinen Konto des Bundesverbandes gesammelt und dort zum Beispiel für die Anschaffung von Bautrocknern genutzt, sagt die Stellvertreterin. 750 Bautrockner sind so laut Pressemitteilung ans Saarland geliefert worden. Die Bautrockner seien als schnelle Hilfe nach der Katastrophe im Ahrtal angeschafft worden. In diesen Tagen sollen neue beim Ortsverband Saarbrücken eintreffen, Betroffene können sich hier melden: (0681)8 83 98 90. ASB-Spendenkonto für Not- und Soforthilfe: