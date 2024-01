Hochwasser-Lage im Saarland Steigender Pegel an Stadtautobahn – Hochwasser bedroht Wohnhäuser an Prims

So gilt aktuell an zwei Punkten bereits die unterste Warnstufe für kleines Hochwasser. Das betrifft die Nahe bei Nohfelden sowie die Blies bei St. Wendel-Alsfassen. An den übrigen Kontrollstellen gibt es bislang noch keine Hinweise. Das ist der Stand von Dienstag, 2. Januar, 12 Uhr.