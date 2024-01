Dauerregen-Phase am Ende Saarland hebt Hochwasser-Alarm auf – das ist die aktuelle Lage

Derweil war Innenminister Reinhold Jost am späten Vormittag in Ottweiler, um sich ein Bild der Lage zu machen. „Vielen Dank für Euer großartiges Engagement“, lobt er die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Stadt und Landkreis. Ein Lob gibt es von ihm auch für die gute kreisübergreifende Zusammenarbeit mit dem Landkreis St. Wendel. Denn von dort kommen die Sandsäcke, die zum Schutz von Kellerräumen in Ottweiler verbaut werden. Dazu nutzen die Helfer aus St. Wendel die Sandabfüllanlage des Landkreises Neunkirchen. Denn die des Landkreises St. Wendel ist in den Hochwassergebieten in Norddeutschland im Einsatz. Innenminister Jost verschafft sich auch einen Überblick über das Regenrückhaltebecken am Stadteingang von Ottweiler. Dieses habe seine Aufgabe bisher gut erfüllt. Vor dem Wehr ist die Talaue der Blies zu einem großen See angestaut worden. Nach seinem Info-Besuch in Ottweiler fährt der Minister zu weiteren gefährdeten Gebieten im Land.