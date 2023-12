Wetterwarnung Hochwassergefahr im Saarland – Starker Regen sorgt für höhere Pegel

Insbesondere an der Prims und der oberen Blies wird aufgrund des Niederschlags in den Abendstunden mit einer Meldehöhe der Stufe zwei, teilweise sogar drei, gerechnet. Zur Erklärung: Stufe eins beinhaltet kleinere Überschwemmungen des Wassers über das Flussufer, während Stufe zwei bedeutet, dass auch landwirtschaftliche Flächen, teilweise auch vereinzelt Gebäude, Keller oder Tiefgaragen in Gewässernähe überflutet werden könnten. Dabei kann es zu leichten laut Hochwasserzentrale zu örtlichen Verkehrsbehinderungen kommen.