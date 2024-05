So kämpfte Kleinblittersdorf gegen die Fluten „Olaf Scholz hatte zunächst gar keine Gummistiefel dabei, das sagt schon alles“

Durchatmen nach den Fluten an der Oberen Saar – zumindest stellenweise. In Rilchingen-Hanweiler war die Bahnhofstraße am Montagmittag wieder wasserfrei. Keller waren leergepumpt. In der Elsässer Straße von Kleinblittersdorf hingegen herrschte am Montagabend noch hektisches Treiben. Zwar war auch dort kein Wasser mehr auf der Straße. Aber Keller und Gärten waren noch voll damit.