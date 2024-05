Straßen noch gesperrt, Probleme bei Strom und Internet Nach dem Hochwasser im Saarland – so ist die aktuelle Lage

Indes sind noch etliche Straßen in allen Landkreisen im Saarland gesperrt. So auch die A620 in Saarbrücken. Die Stadtautobahn war am Freitag, 17. Mai, nach sintflutartigen Regenfällen geflutet worden. Denn die parallel dazu verlaufende Saar war über die Ufer getreten. Zwar liegt der Pegel mittlerweile wieder ein Meter unter der kritischen Marke, bei der die innerstädtische Passage geflutet wird. Doch die Fahrbahn ist noch nicht gereinigt. Dies steht jetzt an, um sie für den Verkehr wieder freizugeben. Der genaue Zeitpunkt steht noch aus.