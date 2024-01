Hochwasser-Lage im Saarland Steigender Pegel an Stadtautobahn – Hochwasser bedroht Wohnhäuser an Prims

Update vom 2. Januar, 14.30 Uhr: Die Hochwasser-Lage im Primstal spitzt sich zu. Mehrere Einsatzkräfte, unter anderem das Katastrophenschutzamt des Landkreises St. Wendel, sind derzeit im Einsatz, um die „Folgen des stark angestiegenen Pegels der Prims zum bekämpfen“. Das teilte die Feuerwehr im Landkreis mit. Besonders betroffen ist demnach der Bereich der Mettnicher Straße in Nonnweiler. Der in den vergangenen Stunden kritisch hoch angestiegene Pegel stelle so eine „direkte Bedrohung“ für entsprechende Wohnhäuser dar.