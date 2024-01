Hochwasserwarnung in Ottweiler Hochwasser trifft in der Nacht viele Regionen im Saarland – eine aktuelle Bilanz

Neben überfluteten Kellern und Straßen ist die Feuerwehr momentan in Dillingen an der Dillinger Hütte zugange. Auch dort kämpft die Werksfeuerwehr gegen die Wassermassen an. Dazu hat sie nun auch die Berufsfeuerwehr zur Unterstützung gerufen, wie ein Sprecher der Polizei am Morgen mitteilt.