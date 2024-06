Bis zu 300 Millionen Euro Schäden Flut im Saarland kommt auch Versicherer teuer zu stehen

Um die bedeutsame Arbeit der Feuerwehren im Saarland zu unterstützen, übergab die Versicherungsgesellschaft am Dienstag auch sechs so genannte Notdächer (riesige reißfeste Planen für Häuser und Gebäude) an den saarländischen Landesfeuerwehrverband. Zugleich sagten die Versicherungsverantwortlichen auch der regionalen Sportförderung im Saarland von den Amateuren bis zu den derzeit sieben Mitgliedern des „Teams Saarland“ für Olympia – einschließlich der anwesenden Behindertensportlerin Nicole Nicoleitzik – weitere finanzielle Unterstützung zu.