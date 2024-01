Warnung vor Hochwasser Feuerwehr sichert Ottweiler Altstadt mit Sandsäcken – die aktuelle Hochwasser-Lage

In Nalbach mussten wegen der Wassermassen einige Straßen gesperrt werden. Wie die Feuerwehr Nalbach berichtet, wurde in Körprich in der Hüttersdorfer Straße ein Damm zum Schutz der Wohnhäuser errichtet und die Straße einspurig gesperrt. Die Düppenweilerstraße in Nalbach wurde hingegen vollständig unter Wasser gesetzt und musste voll gesperrt werden. Ebenso die Uferstraße in Körprich und Am Gähn in Nalbach.