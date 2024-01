Bilanz nach zwei Tagen Dauerregen Hochwasser im Saarland – wo die Lage noch angespannt bleibt

Im Landkreis Saarlouis war die Lage offenbar in Lebach an der Theel, in Schmelz an der Prims und vor allem in Nalbach, wo die beiden Flüsse zusammenfließen, am schlimmsten. Prims und Theel waren in der Nacht um das Dreifache angestiegen. Laut Angaben des Kreisbrandinspektors Bernd Paul wurden in den genannten Kommunen etliche Straßen und Wege unter Wasser gesetzt. Einige Kellergeschosse seien vollgelaufen, die daraufhin von den Feuerwehren leergepumpt werden mussten. Vielerorts seien Bäume umgestürzt.