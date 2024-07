Regionaler Leitartikel Das Hochschulgesetz und seine Fallstricke

Kann es sein, dass man an Universität und HTW bis heute – zumindest auf breiterer Front – nicht erfasst hat, wie viel Zündstoff im gerade verabschiedeten Hochschulgesetz steckt und man deshalb in den vergangenen Monaten nicht auf die Straße ging? In den Präsidien roch man zwar die Lunte, setzte aber lieber auf Diplomatie.