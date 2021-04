„Busy Beaver Award“ : Informatik-Studenten wählen beste Lehrveranstaltungen

Saarbrücken Studenten haben zwei Cispa-Forscher für ihre Lehre mit dem „Busy Beaver Award“ ausgezeichnet.

Finkbeiner erhielt die Auszeichnung der Fachschaft Informatik für seine Veranstaltung „Programmierung 1“ und wurde bereits zum zweiten Mal in der Kategorie „Grundvorlesungen“ geehrt. Die erste Lehrveranstaltung von Schwarz in Saarbrücken „Side-Channel Attacks and Defense“ wurde in der Kategorie Stamm- und Vertiefungsvorlesung prämiert.