Kranichzug und Storchenrückkehr Zugvögel laut Experten nicht zu früh dran

Dass es den Menschen trotzdem so vorkomme, liege an einer erhöhten Sensibilität aufgrund der Klimakrise: „Fast jedes Jahr, wenn der Januar besonders streng oder die Temperaturen im Februar oder März höher als sonst sind, sind die Menschen aufmerksamer“, sagte Hackländer „Doch der Eindruck, dass beispielsweise Zugvögel in diesem Jahr früher dran sind, trügt.“