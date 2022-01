Verzahnung von Mensch und Computer im OP-Saal : Homburger Zentrum für Digitale Neurotechnologie erhält 2,7 Millionen Euro Startfinanzierung

Homburg Computeroptimierte OP-Methoden oder bessere Behandlung in der Geburtsmedizin: Wie die engere Verzahnung von Mensch und Computer in der Medizin verbessert werden kann, erforschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter anderem der Universität des Saarlandes und der HTW Saar im Zentrum für Digitale Neurotechnologie auf dem Campus Homburg. Dafür erhalten sie 2,7 Millionen Euro als Startfinanzierung.

Das Knie nach einer OP mittels virtueller Realität wieder fit bekommen - keine Zukunftsmusik, sondern sukzessive Tatsache im neuen Zentrum für Digitale Neurotechnologie auf dem Campus Homburg wird. „Wir wollen mehr auf individuelle Ziele und patientenspezifische Defizite eingehen. So können wir untersuchen, welche Übungen sich besonders gut eignen", sagt Professor Dr. Stefan Landgraeber, Klinik für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie an der Saar-Uni. Gemessen werden die Werte vor und nach der Gelenk-OP, zu einer normalen Physiotherapie kommt virtuelles Training hinzu.

Durch die Startfinanzierung können nun Verfahren der neurotechnologischen Grundlagenforschung und Mensch-Maschine-Interaktion konsequent in die klinische Medizin übertragen werden. Künstliche Intelligenz im OP soll durch eine multimodale Informationsübertragung – Sehen, Hören, Fühlen – das OP-Team unter dem Stichwort Aufmerksamkeitsassistenz unterstützen. „Durch die hochauflösende neuromuskuläre Datenerfassung werden wir Heilungsprozesse zum Beispiel nach dem Einsatz einer Knieprothese besser verstehen und in Verbindung mit künstlicher Intelligenz Reha-Konzepte individuell auf den Patienten zuschneiden können“, erläutert Professor Daniel Strauss, der das Projekt federführend leitet. Und sogenannte empathische Inkubatoren sollen, neben einer Rund-um-die-Uhr-Überwachung, die Gefühle von Neugeborenen verstehen und auf ihre Bedürfnisse eingehen.

In dem neuen Zentrum wird die Arbeit von Institutionen zu diesen Themen gebündelt: „Mit dem nun gestarteten Zentrum für Digitale Neurotechnologie versammeln sich Kompetenzen aus vielerlei Bereichen: Medizin, Biotechnologie, Informatik und Ingenieurwissenschaften haben an der Universität des Saarlandes, an der Hochschule für Technik und Wirtschaft und am Zentrum für Mechatronik und Automatisierungstechnik eine lange Tradition“, erläuterte Universitätspräsident Manfred Schmitt und sprach von einer Vorreiterrolle des neuen Zentrums. HTW-Präsident Dieter Leonhard erklärte: „Durch diese Verknüpfung entwickeln wir mit dem Zentrum eine Struktur weiter, die einen hohen wissenschaftlichen Output und zugleich ein hohes Anwendungspotenzial erwarten lässt.“ Die internationale Sichtbarkeit sei bereits gut, wie Delegationsbesuche aus dem Silicon Valley und Publikationen zeigten. In die Forschungen sind auch Hochschulen aus dem Ausland und ansässige Industriepartner eingebunden, etwa die ZF. „Für uns ist das Zentrum eine wichtige, komplementäre Säule zur künstlichen Intelligenz und Cybersecurity im Saarland“, erläuterte Uwe Class, Global Director Advanced Human Interface Solutions bei ZF.